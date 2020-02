Wisdom Quaye, el ghanés que busca ser olímpico con la H en Tokio 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Su nombre es Wisdom Niiayitey Quaye July y su gran papel con Vida en la Liga SalvaVida le ha permitido ser tomado en cuenta por el uruguayo Fabián Coito en la Sub-23 de Honduras que desde ya prepara el Preolímpico de Guadalajara, México rumbo a Tokio 2020.



Por su padre, el lateral derecho cocotero es de ascendencia ghanés, aunque nació en Colón y representó a la H a nivel Sub-17 en el Mundial de la categoría en Chile 2015.



"Es una gran bendición estar en una Selección, sea Sub-17, Sub-20, Sub-23 y sobre todo la Mayor...", expresó para romper el hielo en su primera rueda de prensa con la H preolímpico el coloneño.



Quaye July menciona que "todo jugador aspira a eso, gracias a Dios se me ha tomado en cuenta en este microciclo y ahora que estamos acá dar lo mejor para seguir siendo tomado en cuenta" y representar a su país de nacimiento.



Su polifuncionalidad, ahora al servicio de la Bicolor, es uno de los motivos que lo impulsa a creer en sus posibilidades: "Esa ha sido una de mis virtudes, consolidarme y asimilar lo que el profe (Fernando Araújo) me pide (en Vida); aquí no será la excepción, porque es bastante la competencia", remarca.

Sobre sus orígenes y expectativas

"De parte de mi padre soy del continente africano, ghanés, de ahí viene mi apellido y fue en la Sub-17 que di ese pequeño relato", recuerda cuando allá por 2014 contó sobre su origen.



En la escuadra catracha sueña en grande porque mira "un grupo bastante competitivo", eso sí, a sabiendas de que "es muy temprano para saber si voy a estar en el listado final, así que en cada microciclo que se me tome en cuenta tratar de dar lo mejor y así el profe tendrá la decisión final de si contará conmigo o pondrá a otro compañero del grupo, que es muy sano y competitivo", analizó.



Pero deja en claro lo que quiere a futuro, tanto en la Selección Nacional como en Vida, que "quedarme, dar lo mejor y en el listado final ver mi nombre; en el club, seguir mostrando lo que he demostrado para que me puedan seguir llamando".



En cuanto a los entrenamientos del combinado patrio considera que le motivan igual en "el lugar que sea, donde nos llamen debemos estar ahí, sea en Ceiba o Tegus, el lugar más lejano, es una alegría, una emoción ser tomando en cuenta en una Selección", acotó.

