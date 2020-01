Jordi Cruyff, nuevo DT de Ecuador, considera una ventaja jugar en la altura

QUITO, ECUADOR.- El nuevo técnico de Ecuador, el holandés Jordi Cruyff, estimó que jugar fútbol en la altura es una ventaja importante para los que están adaptados, lo que es considerado un mito o que no es recomendable para la salud.



"Es una ventaja importante", dijo el estratega a la prensa en el puerto de Guayaquil (suroeste), donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene su sede.



Desde hace dos décadas la tricolor disputa sus partidos de local para el clasificatorio sudamericano mundialista en Quito, a unos 2,850 metros sobre el nivel del mar, y donde conquistó los boletos para las ediciones de 2002, 2006 y 2014.



"Ahora entiendo el mito de las alturas. Una cosa es leerlo, pero nunca te lo imaginas hasta que no lo sufre uno", indicó Cruyff, hijo del legendario Johan, que el lunes fue presentado en Quito como nuevo entrenador de Ecuador para el clasificatorio al Mundial de Catar-2022 y la Copa América de Argentina y Colombia-2020.



"En los últimos días lo he notado hasta yo mismo", agregó el exjugador del Barcelona español y del Manchester United inglés, enfatizando que "ahora yo entiendo mucho mejor lo que significa la altura para un jugador que no está acostumbrado".

VEA: Todibo, la primera baja en el Barca de Setién



De la mano de Cruyff, Ecuador hará su estreno en las eliminatorias sudamericanas de visitante ante Argentina el 26 de marzo próximo.



De cara a ese partido, el timonel -que dirigiera al chino Chongqing Lifan hasta diciembre- señaló que la tricolor llegará con "pocos días" de entrenamiento.



Anotó que su plan de trabajo incluye muchos videos para que los candidatos a integrar la selección "entiendan cuanto antes qué es lo que queremos del jugador en el campo y qué decisiones queremos que tomen a nivel táctico".



Luego de que Ecuador consiguiera disputar tres ediciones mundialistas al mando de entrenadores colombianos, Cruyff manifestó que su labor arrancará de cero.



"Lo más importante es estar abierto a incorporar jugadores que no se han visto antes y quizás recuperar a otros que no han estado, pero sobre todo el mensaje es empezar desde cero", manifestó.