Estos son los partidos de Champions League para este martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son 16 equipos en ocho enfrentamientos los que reactivarán la jornada de Champions League este martes 10 de diciembre en Europa.

La mayoría de los juegos de este día, en el torneo de equipos más importante del mundo, están programados para las 2:00 de la tarde (hora de Honduras), pero hay dos que se disputarán a las 11:55 de la mañana.



El plato fuerte para este nuevo capítulo es el Inter vs Barcelona. Los italianos tratarán de aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos.



La fecha pasada de la Champions League se jugó entre martes y miércoles, lo que dejó varios cambios en los grupos.

Los partidos:

- Red Bull Salzburgo vs Liverpool | 11:55 de la mañana

- Napoli vs KRC Genk | 11:55 de la mañana

- Chelsea vs Lille | 2:00 de la tarde

- Dortmund vs Slavia Praga | 2:00 de la tarde

- Lyon vs RB Leipzig | 2:00 de la tarde

- Benfica vs Zenit | 2:00 de la tarde

- Ajax vs Valencia | 2:00 de la tarde

- Inter vs Barcelona | 2:00 de la tarde