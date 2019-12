Liga Nacional: así se jugará el resto de la pentagonal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son cuatro partidos los que le restan a la pentagonal del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional para saber si habrá compeonísimo o se jugara una final para definir al monarca hondureño.



Motagua alcanzó el liderato (6 puntos) gracias a su victoria certera ante Vida (5 a 2) la noche del lunes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en el inicio de la tercera fecha de la pentagonal.



En segundo lugar figuran los Lobos de la UPNFM (4 puntos), que el miércoles enfrentarán al tercer lugar Olimpia (3 puntos) en el Nacional capitalino en el complemento de la jornada tres de la segunda fase de la competencia nacional.



El jueves Marathón enfrentará al Vida (termina sus partido) con la intención de lograr su primera victoria que oxigene las ideas para luchar por el décimo título de su historia.

Vea: Así está la tabla de posiciones de la pentagonal



El domingo 8 de diciembre termina la pentagonal con dos encuentros: Olimpia recibirá a Marathón y Motagua a la UPNFM, duelos que posiblemente definan si Olimpia será campeonísimo o si se disputará una final por el cetro hondureño.

Los partidos

- Olimpia vs Lobos de la UPNFM | miércoles 4 de diciembre a las 7:00 de la noche | Estadio Nacional de Tegucigalpa.

- Marathón vs Vida | jueves 5 de diciembre | todavía no se define la hora ni el estadio.

- Olimpia vs Marathón | domingo 8 de diciembre a las 4:00 de la tarde | Estadio Nacional de Tegucigalpa.

- Motagua vs Lobos de la UPNFM | domingo 8 de diciembre a las 4:00 de la tarde | estadio pendiente.