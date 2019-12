De Balón de Oro a Balón de Oro: Luka Modric felicita a Leo Messi

PARÍS, FRANCIA.- El madridista Luka Modric fue el encargado de entregarle a Leo Messi el Balón de Oro 2019. El croata reinó en 2018 como el mejor jugador del mundo.

No obstante, a Luka no le bastó entregarle en sus manos el ansiado trofeo al argentino, pues también lo felicitó a través de las redes sociales.

"El deporte y el fútbol no solo se trata de ganar, sino también de respetar a tus compañeros y rivales", escribió Modric en una publicación en Twitter en la que compartió una foto dándole el premio que otorga la revista France Football a Leo, quien se alzó con el premio por sexta vez en la historia.

El argentino del FC Barcelona Lionel Messi conquistó este lunes por la noche en París el Balón de Oro, el sexto en su carrera, desempatando con su gran rival, el portugués Cristiano Ronaldo, que fue tercero.

Messi, de 32 años, se impuso en las votaciones a otros dos jugadores del Liverpool, el holandés Virgil Van Dijk (2º) y el senegalés Sadio Mané (4º) y sucede en el palmarés al croata Luka Modric, ganador el año pasado.



Messi ya había ganado el prestigioso premio que recompensa al mejor futbolista del año en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015 y supera en uno a Ronaldo, que no acudió a la ceremonia celebrada este lunes por la noche en el Theatre du Chatelet.



"Quiero agradecer el premio a los periodistas que me votaron y a mis compañeros que me permitieron ganarlo", dijo Messi en su discurso.