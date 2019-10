Fecha 15: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La consumación de la fecha 15 del torneo Apertura 2019-2020 ratificó a Marathón como líder con 36 puntos de 45 posibles tras vencer categóricamente 4 a 2 a Real España en el derbi sampedrano.



Olimpia, el sublíder con 32 unidades, cumplió con vencer por la mínima diferencia a Lobos de la UPNFM para acercarse más al puntero en su afán de robarle el puesto a falta de tres juegos para culminar las vueltas regulares.



Vida golpeó anímicamente a Motagua al vencerlo 1 a 0 en el estado Municipal. Ese resultado efectó los intereses de los Azules en la lucha por el deseado primer lugar del campeonato, aunque matemáticamente todavía lo pueden lograr.

Otro que demostró contundencia fue Real de Minas, que de visita doblegó 4 a 0 a Platense, resultó que hizo renunciar al técnico Héctor Castellón a raíz de los inconsistentes resultados del Tiburón.



El que dio señales de vida fue Real Sociedad que derrotó por la mínima 1 a 0 al moribundo Honduras de El Progreso en el Humberto Micheletti en la ciudad de El Progreso.

La tabla

1. Marathón 36 puntos

2. Olimpia 32 puntos

3. Motagua 28 puntos

4. Vida 24 puntos

5. Lobos de la UPNFM 20 puntos

6. Real de Minas 19 puntos

7. Real España 18 puntos

8. Platense 15 puntos

9. Real Sociedad 9 puntos

10. Honduras de El Progreso 7 puntos

Próxima fecha

Honduras de El Progreso vs Real de Minas

Marathón vs Vida

Lobos de la UPNFM vs Platense

Real Sociedad vs Olimpia

Motagua vs Real España