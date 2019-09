¿Por qué Coito no llamó a Rubilio, Chirinos, Quioto y Anthony Lozano?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, dejó al margen de la convocatoria a varios jugadores que han sido parte del nuevo proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.



Choco Lozano, Romell Quioto, Michaell Chirinos y Rubilio Castillo han quedado al margen para los encuentros de la Liga de Naciones ante Trinidad y Tobago y Martinica.



En el caso de Michael Chirinos, Coito manifestó que "el criterio es deportivo por lo último que habían hecho. Michael anoche convirtió un gol en contraataque. Pero yo prefiero no hablar de los que no están. Va a volver en cualquier momento. Pero este no es el mejor momento para él", sentenció.

Rubilio y Quioto

"Hay que darle participación a jugadores jóvenes, sin descartar a nadie. Nuestra consideración es convocar a futbolistas de acuerdo al momento y los rivales. Rubilio es un poco estratégico, él no está recuperado a un 100%, le quitaríamos participación en su club".



Sobre el Choco Lozano, que recién se estrenó con el Cádiz de la segunda división de España, consideró que "Lozano un jugador de gran experiencia europea, lo cual para nosotros tiene que ser un aporte y de grandes condiciones"

En ese sentido, indicó que "lo tomaremos en cuenta cuando esté en un gran momento y que sea el aporte que todos esperamos".



Honduras comenzará los trabajos de preparación de cara a los compromisos ante Trinidad y Tobago (10 de octubre) y Martinica (13 de octubre.