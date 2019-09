Patón Mejía confiesa que ingresaba alcohol en el hotel de Olimpia y la Selección

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Germán Mejía, futbolista de Olimpia, a sus 24 años de edad, puede decir que logró superar el alcoholismo.

El jugador, que debutó en 2013, confesó este viernes que en sus inicios como jugador de Primera División tuvo grandes problemas con el alcohol, pero ahora puede hablar de ello abiertamente, pues es un pasado que superó.

"Yo metía alcohol estando en los hoteles, estando en Olimpia y en la Selección; hoy cambié mi vida, todos somos pecadores, pero vamos día a día queriendo cambiar", dijo.

Pero, ¿qué motivó al mediocampista a ponerle un alto a este problema?, Germán Mejía dijo que fue "hasta que me di cuenta que me estaba retirando del fútbol a los 21 años".

El Patón Mejía habló esta mañana en el entrenamiento del León. Confesó además el significado de su nuevo look, que consiste en utilizar su cabello en color rubio. "Se murieron dos personas que me daban el pasaje para ir al entreno en Marathón, él tenía una pulpería en el barrio y me daba fiado", dijo, en referencia a los dos adultos mayores que lo apoyaron desde pequeño, pese a no ser familiares. "No me lo voy a quitar, hasta que me crezca y me lo corte", agregó.

Olimpia recibirá a Platense el miércoles 11 de septiembre a las 7:00 de la noche, en la fecha 8 del Apertura 2019.