Chelsea se disculpa por abusos sexuales de entrenador Eddie Heath

LONDRES, INGLATERRA.- El club inglés Chelsea se disculpó por las “terribles experiencias pasadas” de algunos ex jugadores juveniles, luego de una investigación de abuso sexual.



El abogado Charles Geekie concluyó que Eddie Heath, quien dirigió los equipos de menores de Chelsea de 1968 a 1979, fue “un abusador de niños peligroso y prolífico. Su conducta fue más que reprehensible”.



Geekie dijo que el abuso de Heath, quien murió en 1983, “pudo ocurrir sin obstáculos” y su reporte documenta “el impacto alterador de vidas que tuvo en los afectados”.



El ex técnico de Crewe, Dario Gradi, suspendido por la Asociación de Fútbol en el 2016 en medio de investigaciones separadas, fue criticado por Geekie por no frenar a Heath cuando trabajaba con Chelsea a inicios de los setenta.

"Mr. Gradi es un ejemplo claro de un individuo en posición de responsabilidad en el club siendo informado sobre una acusación en relación con el señor Heath en el momento de los hechos en el eje de las quejas”, dijo Geekie.



"La consecuencia de mis conclusiones es que la queja hecha sobre el señor Heath no fue referida a funcionarios más altos del club y la oportunidad de prevenir que el señor Heath continuase abusando a otros se perdió. Yo considero absolutamente necesario para conseguir el objetivo de esta revisión nombrar al señor Gradi”.



El reporte de 252 páginas de Geekie detalla cómo Heath escogió a menores vulnerables, se ganó su confianza, abusó de ellos y entonces “usó miedo para silenciarlos”.



El presidente de Chelsea, Bruce Buck se ha reunido con 17 de los abusados y el club dijo que pagará compensaciones.



"La junta desea agradecerles a todos los sobrevivientes y testigos que asistieron en la investigación y el club se disculpa sin reservas por las terrible experiencias pasadas de algunos de nuestros exjugadores”, dijo Chelsea en una declaración.