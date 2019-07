Eddie Hernández entrena con Olimpia y revela que siempre quiso vestir la camisa blanca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño Eddie Hernández sorprendió este viernes al aparecer en el entrenamiento de Olimpia.

Hernández, de 28 años de edad, se vistió con la camisa blanca del León y se presentó al entreno convocado por el entrenador argentino Pedro Troglio.

Entrevistado a su llegada, Eddie sorprendió a propios y extraños al deshacerse en elogios hacia el León, pues reveló que siempre quiso vestirse de blanco.

Eddie Hernández entrenando con Olimpia (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)

Ante la interrogante de que si ya tenía arreglado un contrato con Olimpia, Hernández confesó que aún no, pero que "si se llega a dar sería la aventura más atractiva de mi carrera, un desafío importante".

Confesó que, para él, "Olimpia es el equipo más importante de Centroamérica, no hay jugador de otros equipos de la Liga Nacional que no quiera vestir la camiseta de Olimpia, que uno no lo diga públicamente es otra cosa".

El atacante, exjugador de Motagua, lleva una semana trabajando de cerca en la cueva del León.