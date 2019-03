Selección de Ecuador mantendrá su defensa ante la Bicolor

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- El entrenador de la selección de Ecuador, Hernán Darío Gómez, utilizará su defensa titular ante la Bicolor en el partido de esta noche en Nueva Jersey, Estados Unidos.



De acuerdo con los medios ecuatorianos, el DT quiere consolidar a su bloque defensivo de cara a la Copa América que se jugará en junio de este 2019.



Ecuador perdió 1-0 contra los Estados Unidos el jueves pasado y este martes no quiere tener otra derrota contra el equipo que dirige Fabián Coito.



Honduras se enfrenta este martes a las 6:00 de la noche contra Ecuador en el estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey. El equipo sudamericano se entrena en esta ciudad desde el viernes pasado, luego de su estancia en Orlando.



El jugador ecuatoriano Robert Arboleda resaltó la importancia de este amistoso, tras la derrota que sufrieron en su último partido. Según él, una victoria les dará tranquilidad.



“Es muy importante para nosotros, sabiendo que el entrenador está viendo mucha gente para la Copa América. Espero estar ahí con los demás. Yo trabajo día a día en cada entrenamiento y la verdad que no me veo fijo en la nómina”, expresó.

