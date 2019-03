Zinedine Zidane: "Estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid"

MADRID, ESPAÑA. -Zinedine Zidane dijo estar contento de haber regresado a su casa para sacar al Real Madrid de la terrible crisis en la que se encuentra, en los próximos duelos.



"Solo pienso en los once partidos que quedan. El resto ya habrá tiempo para verlo con las personas indicadas. Lo que está claro es que vamos a preparar la temporada que viene", afirmó Zizuo durante su presentación en el Santiago Bernabéu.

El exjugador blanco también dijo que quiere comenzar a trabajar con el equipo y enfocarse en los duelos pendientes.



"Es un gran desafío. No pienso en el pasado, si pensara en eso no hubiese vuelto. Va más allá de volver a este club. Tengo ganas de coger las riendas de este segundo proyecto. Tengo ganas de volver a entrenar", dijo el francés.



"He recargado las pilas estos nueve meses viviendo aquí, haciendo mis cosas. Ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid", finalizó Zidane.

