Carlo Costly: "Vamos a hacer lo que nos queda al alcance"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con la ilusión de realizar una buena presentación en suelo azteca, Marathón viajó este mediodía rumbo a México para enfrentar el miércoles al Santos Laguna en la vuelta de los octavos de Liga de Campeones de la Concacaf.



Conscientes que lograr remontar el 2-6, que recibieron en el estadio Olímpico, es una misión tan difícil que parece casi imposible, los jugadores son sensatos y admiten que irán a tratar de dejar en alto el nombre del país.



"Vamos con toda la responsabilidad, a cumplir y buscar hacer las cosas bien', inició contando Carlo Costly en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, antes de partir.



¿Es difícil la remontada?, le consultaron al Cocherito y fue claro: "Es difícil. Es un equipo muy bravo allá y donde sea, ya lo vieron, le ganó 4-0 al Toluca. Vamos a hacer lo que nos queda al alcance, trataremos de hacerle daño, de cumplir y hacer un partido agradable para nosotros".



Para este tipo de encuentros, de visita y en un estadio como el Corona de Torreón, la experiencia es clave. Carlo lo sabe y cuenta lo que aconseja a los juveniles.



"Apoyamos a los que no han tenido experiencia. Les hablo con (John) Bodden que estén tranquilos, serenos, que se muestren y esperamos complementar todo para hacer un bonito partido".



Al goleador también le preguntaron si se puede vencer al Santos en su cancha.



"Es difícil ir a ganarles allá, ustedes lo han visto, nos vino a ganar aquí. Pero siempre hay una esperanza que podamos lograr, no una remontada porque meter cuatro o cinco allá es complicado, a menos que el equipo ande mal. Pero podemos ganar 1-0 o 2-0. Pero sería histórico para nosotros si hacemos la remontada".



Le recordaron que no hay imposibles y el triunfo ante México en el Azteca es una muestra de ello.



"Fue un partido eliminatorio donde íbamos 0-0, hoy vamos con cuatro encima. Es algo muy difícil, vamos confiando en Dios que todo saldrá de la mejor manera".



Por último, habló de lo que significa regresar a suelo azteca para jugar contra un rival de la Liga MX.



"Viví bastante tiempo allá en México, son partidos bonitos, muy bravos y aguerridos. Queda la satisfacción de visitar el país y jugar contra los mexicanos. Mostrarse es lo que le resta a uno", cerró.