Isco queda fuera de la convocatoria del Real Madrid para el derbi ante el Atlético

MADRID, ESPAÑA.- El extremo del Real Madrid Francisco Alarcón ´Isco´ se retiró este viernes del entrenamiento con molestias en la espalda, por lo que no fue convocado para el derbi liguero contra el Atlético de Madrid de este sábado.



"Se ha retirado con una molestia en la espalda", dijo el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, en la rueda de prensa previa al encuentro.



Respecto a la posibilidad de que el jugador esté o no disponible para el encuentro en el Wanda Metropolitano, Solari se limitó a afirmar que "lo evaluaremos a lo largo de la tarde".



Posteriormente fue anunciado que el malagueño no estará entre los convocados para el derbi madrileño.



El técnico merengue no quiso entrar en la polémica desatada por el jugador el jueves al dejar entender en un mensaje en las redes sociales que no contaba "con las mismas oportunidades" que sus compañeros para jugar.



Solari se limitó a afirmar que "el fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo, entrenar al 100% en cada entrenamiento y darlo todo a los entrenamientos, ese es el trabajo del futbolista profesional para estar disponible cuando te toque jugar".



Isco, que apenas está contando para el técnico del equipo blanco, publicó el jueves un mensaje en el que afirmaba: "Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia..."

El extremo merengue hacía referencia a unas declaraciones del exjugador del Real Madrid Rubén de la Red recogidas por los medios españoles en las que afirmó que "el Madrid no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros".



"Aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala Madrid!!", concluyó Isco su publicación.

