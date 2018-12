Alejandro Martínez: "Venimos a ser campeones con Olimpia, no tenemos margen"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia inició el miércoles sus trabajos de pretemporada en la ciudad de Siguatepeque, donde enfatizó en la búsqueda de una nueva copa.



El nuevo preparador físico de los loenes, Alejandro Martínez, puntualizó que su misión es preparar de la mejor manera al plantel de cara al comienzo del campeonato.



"La misión es preparar a los jugadores de la mejor manera posible dentro del poco tiempo que hay para que Olimpia vuelva al nivel que debe de tener", detalló.



También, precisó que tratará de implementar su estrategia en el poco tiempo que resta para comenzar el torneo local.



"Los calendarios son así y hay que estar preparados. Nosotros vamos a diseñar nuestra estrategia y esperemos que sea la adecuada para que Olimpia pueda cumplir con sus objetivos", apuntó.



El uruguayo también explicó su llegada a los blancos se debió a la conexión que mantuvo con el técnico Manuel Keosseián.



"Mi llegada fue a través del señor Keosseián con el cual yo ya había trabajado. Él me encontró en Uruguay, me conecté con él y me invitó a trabajar aquí", reveló.



-Así será su trabajo-

Martínez precisó que su trabajo con el plantel melenudo consistirá en que los futbolistas sepan tomar las mejores decisiones dentro del campo.



"Particularmente mi manera de trabajar fundamentalmente es que el jugador tome las mejores decisiones dentro del campo de juego", destacó.



Enfatizó que llegó al Olimpia con un solo objetivo y que no tiene margen de error.



"Sabemos que cuando venimos a un equipo grande venimos con la misión de ser campeones; no tenemos margen y esperemos que se den los resultados", especificó.



"Hay que saber atravesar momentos difíciles, que seguramente van a venir. Espero que al terminar el campeonato Olimpia esté en el lugar que merece", cerró.