Ricardo La Volpe: Estoy para dirigir a Boca de taquito

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El director técnico, Ricardo La Volpe, con amplia experiencia en el fútbol mexicano, se candidateó para dirigir a Boca Juniors tras las destitución de Guillermo Barros Schellotto.



"Estoy para dirigir a Boca de taquito (fácil)", señaló el extécnico de la selección mexicana en la Copa del Mundo Alemania 2006 y con paso por Atlas, Toluca, América y Guadalajara, entre otros.



De acuerdo con información de Notimex, el recién ex timonel de Pyramids FC de Egipto se postuló para ocupar la dirección técnica del conjunto Xeneize, que busca una reestructuración, tras perder la final de la pasada Copa Libertadores de América contra el acérrimo rival River Plate.



De concretarse, La Volpe viviría su segunda etapa en Boca, luego que en el Apertura 2006 estuvo al frente del club y se quedó a la orilla de ganar el campeonato de la Primera División de Argentina al perder el desempate frente a Estudiantes de La Plata.



En una entrevista con DirecTV Sports, el Bigotón habló sobre el cuadro boquense bajo el mando de Schelotto, en particular opinó sobre Carlos Tevez, jugador experimentado que no fue utilizado en los partidos importantes frente a River.



"Si lo ves en los entrenamientos y es titular indiscutible es una cosa, pero si no está al 100 por ciento, Guillermo tiene el ojo para darse cuenta de eso", dijo La Volpe.