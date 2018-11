Selección de Honduras deja de usar el uniforme que diseñó Jorge Luis Pinto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los integrantes de la Selección de Fútbol de Honduras decidieron dejar de usar el uniforme que cargó los últimos 1109 días y que fuera diseñado en su momento por el colombiano Jorge Luis Pinto, nuevo DT de Millonarios y exDT de la H hace un año atrás.



En su lugar, la Selección de Honduras ha salido a jugar su amistoso ante Panamá este viernes, con la camiseta que se usó para el Mundial de Brasil 2014.



Yo no sé si usted cree en cábalas y camisetas, pero la casaca diseñada por Pinto no nos trajó mucha suerte y siempre que se usó, los partidos se perdían o empataban, amén de la camiseta de dos azules con las que se consiguieron otros logros importantes.



Aunque hasta ahora no sabemos con certeza la razón por la cuál los seleccionados usaron el uniforme anterior.



Vale decir que hace días se rumora que la marca Joma y el distribuidor Diunsa estarían presentando una nueva camiseta para la Copa Oro 2019, sin embargo, nadie se ha pronunciado y EL HERALDO no ha obtenido hasta ahora ninguna respuesta a las consultas hechas al respecto.

El once inicia de Honduras en el amistoso ante Panamá en noviembre de 2018, con el uniforme que se usó en Brasil 2014.