Barcelona quiere consolidar su liderato, Atlético y Valencia remontar el vuelo

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona recibe el domingo al Girona del Choco Lozano en la 5ª jornada liguera buscando tres puntos que le consolide como líder del campeonato español, mientras Atlético de Madrid (9º) y Valencia (17º) tratarán de remontar el vuelo ante Getafe y Villarreal, respectivamente.



El Barcelona, con el Real Madrid (2º) a dos puntos, tratará de mantener su racha de cuatro victorias en cuatro partidos en Liga ante un complicado Girona.



Un partido que viene acompañado por la polémica en torno a si su vuelta en enero se jugará en Estados Unidos, tal como desean los dos equipos y la LaLiga, pero que encuentra reticencias en jugadores, Federación y aficionados.



La iniciativa se enmarca dentro de las ambiciones del campeonato español de crecer comercialmente en el exterior, especialmente en Estados Unidos.



El Barça intentará seguir aventajando al Real Madrid, que se reencontró con sus mejores sensaciones el miércoles en la goleada 3-0 a la Roma en 'Champions', tras su tropezón en Liga el sábado pasado ante el Athletic de Bilbao (1-1).



"El equipo sigue creciendo, mejorando, pero esto acaba de empezar. Hay que trabajar duro porque ahora tenemos un partido muy exigente ante el Espanyol", dijo el técnico Julen Lopetegui.



Y es que los blancos no lo tendrán fácil ante un correoso Espanyol que ha empezado bien la temporada y marcha en cuarta posición de la tabla tras dos victorias, un empate y una derrota.



- Valencia y Atlético, necesitados de victoria -

En peor situación se encuentran Atlético de Madrid y Valencia, que después de sus impresionantes fichajes de verano, no han arrancado de la mejor manera la temporada.



El Valencia visita el domingo a un siempre complicado Villarreal tras caer en casa en Liga de Campeones ante la Juventus (2-0) agravando un poco más la situación del equipo 'che'.



El conjunto de Marcelino Toral todavía no conoce la victoria en cinco partidos oficiales y su juego tampoco acaba de convencer.



"Creemos en un sistema de juego grupal. Hay jugadores muy importantes la temporada pasada y este año no están en su mejor momento, por distintas circunstancias. Trabajaremos para que lleguen a su mejor nivel", dijo Marcelino tras el partido contra la 'Juve'.



También el Atlético necesita un nuevo impulso, que podría haberle dado su remontada ante el Mónaco (2-1) en la 'Champions'.



"Necesitamos crecer. Creo que venimos mejorando. Estamos mejorando también en cuanto a la presión. Se pudo presionar más alto y eso lo valoro muchísimo. Bienvenida esta victoria", dijo Simeone tras el partido.



Los rojiblancos visitarán el sábado a sus vecinos madrileños.