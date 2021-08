¿Cómo preparar unos deliciosos tamales de yuca y chicharrón?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras existen diversas maneras de preparar los tradicionales tamales, los hay con distintos rellenos, como la carne de cerdo, pollo, frijoles, entre otros ingredientes. Pero también hay regiones del país en donde la masa no es de maíz, sino de yuca.



Si no los has probado, o si no sabes cómo preparlos, te invitamos a seguir al pie de la letra esta receta.

Ingredientes

1 libra de yuca cocida



4 cucharadas de mantequilla amarilla



6 dientes de ajo



Sal al gusto



4-6 hojas de plátano



Aceite vegetal, lo necesario



2 tazas de tomate picado sin semillas



1/2 taza de chile verde en cuadros



1 libra de chicharrón frito

Paso a paso

1. Amasar la yuca, eliminando las venas.



2. Derretir en una sartén la mantequilla con 4 dientes de ajo picados, cocinar 1 minuto; añadir a la masa de yuca y mezclar. Agregar sal al gusto y reservar.



3. Para el sofrito criollo, colocar en una cacerola con aceite el resto de ajos, tomate y chile verde, sofreír a fuego medio por un par de minutos, salpimentar, y añadir picante si lo deseas.



4. Agregar al sofrito el chicharrón hondureño, cocinar hasta que el chicharrón absorba el líquido del sofrito. Reservar.



5. Pasar las hojas de plátano por el fuego, cortar cada hoja aprox. de 9”X9”. Engrasar las hojas con aceite vegetal, luego colocar aproximadamente 1/4 de taza de la masa de yuca, distribuir, colocar al centro 1 cucharada del chicharrón, y envolver el tamal, hacer presión al centro y los lados, envolver hasta darle la forma rectangular y amarrar. Repetir hasta acabar la mezcla.



6. Cocinar en una cacerola a vapor por 55 minutos a fuego medio. Retirar. Servir los tamales acompañados con un poco del relleno de chicharrón, mantequilla crema, encurtido y queso.

