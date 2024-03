Aloft San Pedro Sula anuncia ofertas especiales para la Semana Santa

En el corazón de Aloft San Pedro Sula, Depot by Aloft se presenta como un destino culinario imperdible, abierto todos los días de 6 a.m. a 10 p.m. Desde un desayuno buffet lleno de variedad y sabor disponible de 6 a 10 a.m., hasta opciones de almuerzo y cena a la carta, Depot by Aloft invita tanto a huéspedes como al público general a disfrutar de lo mejor de la cocina local e internacional en un ambiente acogedor y sofisticado.

Nuestro bar WXYZ es el ambiente casual ideal para disfrutar entre amigos. Lleno de entretenimiento, incluyendo una mesa de billar para esas tardes amenas, el bar se enfoca en la mixología y en la cerveza artesanal, destacando entre nuestras opciones la reconocida Perla Negra. Ya sea para iniciar la noche con un cóctel innovador o para cerrar la velada con una cerveza artesanal, WXYZ es el espacio de encuentro perfecto para una experiencia relajada y divertida.