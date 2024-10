“Viene otro vídeo... viene otro vídeo”, cantan los cachos a los refundidos

1

COMPRAR. Saludes les manda la Rixi, encaramada en uno de los dos helicópteros que Honduras le acaba de comprar a los teutones. No tarda en sobrevolar Talanga en un F-5, “patas arriba”, como su líder en tiempos del PC.

2

VIDEO. La nueva consigna de los cachos en el relajo que armaron antenoche en el hemiciclo: “Viene otro video... viene otro video... viene otro video”. Será.

3

SALARIO. A propósito del narcovideo aquel, ¿será cierto que “Carlón” sigue recibiendo su salario como diputado y como “secre” de la directiva del Congreso? Será.

4

PIEDRA. Jorgito Zelaya se hizo piedra esperando que el Redondo le diera la palabra para pedir la interpelación del “Diosdado” catracho.

5

JEFE. Algunos no le han dado seriedad a lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, otros lo han agarrado de changoneta, a otros les pela el eje, mientras Libre lo apoya. Otros, con poder para neutralizarlo, mejor se hacen los papos por los “bisnes” que tienen con la refundación.

6

GRAVE. Ya no se trata de analizar si la ley tributaria correísta es justa o injusta, de si Libre tiene o no los votos, sino, del peligro que se cierne sobre la democracia, las elecciones, el Estado de derecho, cuando, el que está obligado a garantizar la alternancia en el poder y un proceso electoral libre, transparente y limpio, toma partido sin ningún pudor, al estilo de Diasdado Cabello y Vladimir Padrino. Eso es lo grave.

7

CABEZA. Por cierto, Gustavo Solórzano le dio toda una cátedra al señor Roosevelt Hernández sobre la realidad de esos 66 mil millones que la Rixi le metió en la cabeza se los roba la “oligarquía”.

8

CANASTA. En esos 66 mil millones está incluido el impuesto sobre la renta que no pagan más de 70 mil maestros, la canasta básica, las mipymes, sindicatos obreros, iglesias, patronatos, cooperativas, biocombustibles, call centers, en fin... Sepa Judas dónde y qué estudio Roosevelito que cualquier descerebrada le lava el cerebro.

9

CÁLCULO. Hasta Doris Gutiérrez ya salió echándole vivas al “Diosdado” catracho y apoyándolo al cien. Para que vean la doble moral, doble cara, doble discurso. Todo lo que ayer era malo, hoy es buenísimo. No hay principios, no hay ética, no hay moral. Solo cálculo político.

10

RETA. Redondo reta a Cálix a que le demuestre, con firmas y todos los mikis, quiénes son los diputados liberales que están con él, dando a entender que no tiene nada, que la bancada solo sigue línea de aquellos dos que dijimos. Será.