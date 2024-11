¿La presidenta Castro restituirá el Tratado de Extradición?

1

FIESTAS. El gordito Aldana tiró la casa por la ventana con el lanzamiento de las fiestas navideñas de “buen corazón”, en el Juana Laínez, con show de luces, música en vivo, torrejas, tamales, en fin...

2

NIÑOS. Lo otro tuanis es la campaña “cero pólvora”, porque ya la rayitos con niños quemados, por andar reventando cohetes. Fundaniquem también tendrá su propia cruzada.

3

AMDC. La bulla es que el exresignado de la tele sigue sin ponerse claro sobre quién será su candidato a la AMDC, y que le ha prometido la guayabita a Briceño, a Fabiola y al ex del IHSS.

4

BRINCO. En el Central Ejecutivo sigue el brinco por el sobrino de YR, y en el movimiento de los calixtos hay roncha contra JC porque no puso a Chico Sibrián. ¿Y la renovación del partido?

5

KARLITA. Maviber reafirma que tira la toalla y se retira a las duchas, pero Karlita, su suplente, va de cohete como candidata a diputada en el movimiento de los calixtos.

6

UPL. Pues, hombre, Hilario, LR devolvió al CNE el proyecto de presupuesto de la UPL y todos los caminos indican que la orden es que no pase, porque no quieren que les cuenten las costillas.

7

PACTO. Pregunta la ex first lady, si no es mucho preguntar, ¿qué partido pactó e hizo acuerdos con los narcos y luego les cumplió quitando las extradiciones, el PN o Libre? “Lo que está a la vista -dice Ana García- no ocupa anteojos”.

8

TRATADO. A propósito, la bulla es que XC no tarda en anunciar la restitución del Tratado de Extradición, el que se volaron después del narcovideo aquel, porque, como dicen que, donde mandan los gringos, no manda marinero.

9

PROTECCIÓN. Pero, la “Mujer Araña”, que ahora no sale de Palacio, jura y perjura que “negociaron” protección para el círculo de poder y que, de allí para allá, se pueden llevar a quien quieran. Será.

10

AMENAZA. Allí sale el Redondo, por enésima vez, amenazando con sus leguleyadas al CNA y a todos los que denuncian su piñata con el pisto del pueblo. Hasta el mamo les ofrece sólo porque le pelan la cara.

11

SUEÑOS. ¡Ahhh! Y a los ilusos que le piden un “sacrificio”, y que todo ese billete que le regala a los diputados en “subvenciones” y bonos mejor lo reparta entre las víctimas de Sara, les manda a decir que ni sueñen, que primero lo fusilan.

12

PRIMERO. Por cierto, en la planilla refundidora por Cortés sí aparece el Redondo de primero y la Scherly de segundona, lo que significa que el “comandante” le cumplió.