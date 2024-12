El que mucho abarca, poco aprieta, bien clarito lo dice el refrán

1

LAGOS. Sepa Judas en qué andará por aquellos lares, pero al líder supremo de los calixtos lo columbraron bien abrigadito en la Ciudad de los Vientos, disfrutando del paisaje navideño a orilla de los Grandes Lagos.

2

QUIÉN. Misa de cuerpo presente en las filas azulejas, entre Juan Diego y Pitu, el de las fotos. ¿Quién se va con quién? A ver, dijo el cieguito.

3

ALFREDO. Mañana se cumplen 13 años del execrable asesinato de Alfredo Landaverde, el hombre que por años denunció el narcotráfico y que, al final, pagó su valentía con su vida.

4

PREMIO. Tal vez ahora que a Juan López y a su organización les dieron el Premio Europa de Derechos Humanos, el MP hace su trabajo y le cae a los autores intelectuales de semejante crimen. Tal vez.

5

MELO. El padre Melo ya ha dejado ir varios riflazos sobre ese crimen, pero, como dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.

6

PREGUNTA. A propósito, una funcionaria de un organismo internacional pide que alguien le explique cómo es que la presunta ministra de derechos humanos se la lleva atacando a periodistas y a los mismos defensores.

7

PRIMA. Nuevo llamado a la prima para que se decida por uno de sus sombreros, o se queda con la Sesal o se queda con el IHSS, porque, ni que fuera la “Mujer Maravilla” para seguir con los dos.

8

70. Hombre, delicada esa denuncia del ex de la Sesal sobre una sobrevaloración nada menos que por 70 millones de verdecitos en los nuevos hospitales. Son como dos mil millones de indios.

9

JMM. “Llama mucha la atención, se había negociado un precio de 80 millones de dólares y ahora el precio es de 150 millones, algo no cuadra y deberían explicarlo”, manda a decir JMM.

10

BOLA. El “chino coreano”, como le diría aquí el presidente de la Amhon, decretó la Ley Marcial y, qué creen, ni las Fuerzas Armadas ni la chepa le pararon bola.

11

SALUDO. Tanto los militares como la policía se le cuadraron y le hicieron el saludo a la Constitución coreana, no al presidente. ¿Estáis oyendo, Roosevelito?

12

SÓLO. Aquí, el uniforme le quedó bailando al jefe del EMC, quien, sin ningún pudor, dice que él sólo tiene oídos y ojos para la comandante general y la Rixi. ¿Y la Constitución de la República?

13

TELETÓN. Esta noche arranca la gran obra de amor, el gran legado de don José Rafael Ferrari, la Teletón, a la conquista del corazón solidario de los hondureños que, año a año, se suman a esta a cruzada humanitaria.