El imperio se suma a reconocer a Mundo como presidente de Venezuela

AMATES. Hundidos en la Costa de los Amates, con el agua hasta el cuello, sin alimentos, sin colchonetas, sin frazadas, con casas inundadas y el vado sumergido. ¿Y los bordos? Saludes les dejaron. 54 millones botados.

OLER. Pobre gente de Los Amates, como si no fueran hondureños, solo porque el alcalde de Alianza no es de Libre, el tal diputado “Pepsi” no les da ni a oler las ayudas. Pobre, pueblo, pobre...

CCEPL. En el CCEPL hay gran múrmura contra YR y lo acusan de “traicionar” a su amigo Chico Sibrián con la presidencia del PL. “No le importó, dicen, una amistad de mil años y puso a su sobrino”.

ORDEN. Los calixtos llaman a JC a no dejar que YR le imponga al presidente del CCEPL ni a diputados, porque unos y otros estarán a la orden de Mel Zelaya, como lo están ahorita.

NARIZ. Todavía no arranca la campaña y, ya ven, le rajaron la nariz a una candidata a diputada azuleja. ¿Qué puercas tenían que hacer los tales colectivos de la refundeichon en el turno del PN a la hora de entregar planillas?

CORE. Sara Zavala, la víctima del conazo, ya interpuso la denuncia ante el Core 7 y en el MP. Kilvitto asegura que allí estaban los chepos de Tavo Sánchez y ni se mosquearon.

PESO. Vea y no se caigan de la carrera Tavo Sánchez, el colectivo uniformado de Libre, y Johelito. En esos chats rebotan el video y las fotos del agresor, pero, segurito ambos se harán los de a peso.

OCHO. Los orates de Canal Ocho celebrando la agresión a la dirigente azuleja. En lo que vino a quedar el canal del Estado. Todo lo que la redundeichon toca, lo destruye, papa...

RAFA. Avisan que ahora viene “Rafa”, pero no Sarmiento ni Barahona, sino, una nueva tormenta tropical en el Caribe.

LLAMADO. Nuevo llamado de la embajadora imperial, antes de que llegue Trump, para que den marcha atrás con las extradiciones, pero parece que no se oye, padre...

PELO. Ahora es el imperio que se suma a la lista de países que reconocen a Mundo González como presidente de Venezuela. Que se dejen de casaca que, mientras no vayan a sacar del pelo del Palacio de Miraflores al narcodictador y asesino, allí va a seguir por la sécula seculórum.

CNE. Melvin López Herrera, abogado constitucionalista y papá de Jair, manda a decir que, si el CNE es independiente y no sigue línea de ningún partido, no debe inscribir a su majestad reverendísima, la Rixi, porque la Constitución y la Ley del CNDS le prohíben a un, o a una ministra de Defensa, participar en cargos de elección popular.