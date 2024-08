Apuntes: Ya es tiempo que Xiomara o “Mel” le den respuesta a los transportistas

INPREMA. Hombre, y qué quiere un sector del magisterio, que les manden el chequecito a sus casas sin trabajar. Les están bajando la edad de jubilación, que era lo que querían, y las 60 rentas y no se conforman. ¿Acaso quieren quebrar el Inprema?

RESUELVA. Ya es tiempo que “Mel” o Xiomara le den una respuesta a los transportistas, o les pagan la deuda o les autorizan el cobro real de la tarifa. Para eso es un gobierno, para que resuelva, no para que se haga el loco con los problemas.

PATRÓN. Conversatorio de la ASJ sobre los órganos electorales y la autonomía que deben jugar en el proceso, lo cual, por supuesto, es un sueño, porque cada quien responde a su santo patrón y bailan al son que les tocan.

LÍNEA. Solo APH jura por la Rixi que el CNE es “independiente”, por rango constitucional, y que no tiene el porqué seguir línea de nadie. Lo mismo dijo el presidente del CNE de Venezuela antes del 28-J.

BIEN. Le zampan fuego a tres taxis y tirotean un bus con todo y pasajeros, todo en un solo día, y el ministro de Seguridad jura y perjura que “vamos bien”. Pobre, pueblo, pobre...

AVIÓN. Danielito y la “Chayo” destierran a otros siete sacerdotes, los subieron a un avión y se los mandaron al Vaticano, y ni así le sacan carrera al papa Francisco.

MURO. Cuándo en tiempos de Juan Pablo II que, junto a Lech Walesa, impulsaron los vientos de cambio en Europa del Este que terminaron con la caída del Muro de Berlín y del comunismo en el mundo.

MACONDO. Bueno, no en todo el mundo, todavía hay un país, que no es el Macondo de García Márquez, donde gobiernan unos orates que dicen ser comunistas, a quienes todavía no les ha caído el veinte de esos cambios. Adivinen. Ja...je...ji...jo...ju...

DENGUE. Hasta un alto funcionario de la Sesal y fundador de Libre se ha llevado el dengue. Xiomara y “Mel” le dieron ayer el pésame a sus familiares.

VENÍA. Chirinos, Yavéh Sabillón y Umaña, advirtieron hace meses lo que venía con el dengue y le pidieron a la prima de la Sesal que se preparara, y ni se mosqueó.

BROMA. Hoy ya suman más de 80 mil casos y 100 muertos, y la ministra ni en broma ha llamado nunca a un “día D”, para combatir al mosquito.

NUDO. Qué lindo sería si Xiomara, en vez de perder el tiempo en sus discursos, advirtiendo que ni olvido ni perdón a los tales golpistas y que “prohibido olvidar”, llamara a todos los hondureños a hacerse un nudo con la Sesal y combatir juntos al mosquito.