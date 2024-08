Apuntes: “Rango constitucional” o “querellante autónomo”, un título a un fantasma

ONDA. Allí anda la loca del pueblo con la onda de que Libre quiere contratar el mismo equipo y a los mismos chinos que manejaron las elecciones de Maduro, pero el CNE jura que no es cierto y que le dé dengue al Grillo si están mintiendo, dicen. MISA. Bonitas fotos de la bancada liberal en amena misa -y muy unida- con YR -como presidente del CCEPL- Jorge Cálix y Nasralla. Qué bien. Anda volando el gonfalón rojo-blanco-rojo.

PAZ. Ojalá y los liberales, incluida Maribel y Rafa Canales, lleven la fiesta en paz y nadie pretenda pasarse de vivo. En la reunión que hubo a inicios de semana en SPS, uno le pidió al otro -aunque la misa no era para eso- que depusiera y se uniera a él, porque “yo tengo más de un millón de seguidores, sí señor”...Ya están grandecitos.

FÉNIX. Con razón Libre no para la campaña en contra del PL y financia caballos de Troya, para boicotear su unidad y no permitir que reviva, como el ave Fénix. ¿Verdad, LZ? CICIH. Ya no hallan qué inventar. Ante el fracaso del “rango constitucional” a la tal CICIH, ahora se inventan el “querellante autónomo”. Ja...je...ji...jo...ju...

ONU. “Rango constitucional” o “querellante autónomo” a quién o a qué, si la CICIH no existe, y no le pueden dar ningún título a un fantasma. Primero hagan las reformas que pide la ONU, luego firmen el convenio, y después le ponen como quieran.

TESLA. Qué gran favor el que el magnate de Tesla le está haciendo al narcodictador venezolano, dándole material de sobra para que acuse al “imperio” de estar detrás de los “ataques”, y hasta de pretender derrocarlo. Por eso bien dice el dicho: “Zapatero, a tus zapatos”.

OEA. Ya ven, no pasó en la OEA la resolución para pedirle al busero superado, que por lo menos presente las actas. A la hora de los tiros, Brasil y Colombia -vale decir, Lula y Petro- recularon y se abstuvieron. Y el tal AMLO ni siquiera mandó a su embajador. ORDEN. La estrategia de los aliados de Maduro -o la orden que recibieron del narcodictador- fue no votar en contra, sino, abstenerse. Adivinen cómo votó Honduras.

RURAL. Maduro no descarta pedirle a su amigo, el comandante vaquero, que le mande al padre putativo de la cuarta urna, para que le dé vuelta al resultado con el “voto rural”.

VUELO. El olanchano y sus niños consentidos regresaron el lunes en la madrugada de Caracas, en vuelo privado, y el resto se las tuvo que arreglar para agarrar vuelo por el desmadre de las protestas.