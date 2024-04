Apuntes: Ni le gustaría tener un canal de televisión, asegura “Mel” Zelaya

CAERLE. La “Mujer Araña” asegura que en Las Lomas le llevan un hambre perra a una ex first lady y que no tardan en caerle con un requerimiento fiscal. Será.

MELITO. Opiniones divididas en esas redes sobre el jalón de orejas de Melito al Erick. Que está bueno que le dé para los chicles porque es un inepto, peón de la Rixi, y que ya era tiempo que alguien en la familia le dijera sus verdades a la gente del gobierno.

ERICK. Pero otros -a lo mejor rixistas- que quién puercas es él para que le reclame y denigre a un experto como el Erick, que nunca ha trabajado en su vida, que es un hijo de papi y mami, y que no sé qué, que aquí que allá.

PLAN. ¿Será cierto que en Libre ya tienen todo un plan macabro para reventarse a Jorge Cálix antes de Navidad y que no llegue a las primarias? ¿Será posible?

CANAL. El olanchano y el turquito del sombrerito juran por Carlón que eso de la compra-venta de un canal es una gran mentira preñada de ignominia, como le encanta decir a Oswaldo, y aseguran que los inventores son unos “insulsos”. Será.

REDES. Ni le gustaría tener un canal de televisión, asegura “Mel” Zelaya, porque ahora “estamos avanzando hacia la era de las redes sociales”. “I can’t belive it”.

SOLO. ¡Qué lenguas más viperinas, jodido! Solo porque el olanchano le consiguió a su gran alero, el turquito del sombrerito, el millonario contrato de energía térmica en Villanueva, Cortés, es que el hombre le va regalar su canal. ¡No hallan qué inventar!

REVIVA. ¡Ahhh! y solo porque Mel le ordenó al Amable -que de amable no tiene nada, según dicen- que reviva el nefasto proyecto de Ciudad Mateo es que le van a regalar el canal. No, hombre. Hay que ser serios.

SHIN. Se abre el telón y aparece Shin Fujiyama, casi desmayado y con la lengua de corbata por correr 250 kilómetros, para reparar una escuela. Se cierra el telón. Se reabre el telón y aparecen los funcionarios del gobierno en pomposas y despampanantes concentraciones políticas. ¿Cómo se llama la obra?

PESA. Hombre, pero lo más lamentable de estas campañas tan prematuras y en un país muerto de hambre como Honduras, es que la pesa la abrió la propia Xiomara y familia, el mero 31 de diciembre, cuando recibió el año nuevo con el anuncio del lanzamiento de la Rixi.

CAMPAÑA. Qué dirá la comunidad internacional cuando ve a Honduras, con una mano adelante y otra atrás, y sus funcionarios públicos en plena campaña política a mitad del gobierno.