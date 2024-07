Apuntes: En los Olímpicos solo andan cuatro atletas, pero un batallón en Venezuela

BOCA. Guerra de encuestas a boca de urna, la derecha, por un lado, con una senda petateada de Mundo González al busero superado y los “observadores” de Libre, por otro, con Maduro barriendo y trapeando.

TORRES. Hombre, pero una cosa es que cualquier chusco en esos chats publique fake news de lo que sea, y otra, que funcionarios de Libre, como el trotamundos de Gerardo Torres y la diputada mandamás de Cortés, se presten a eso como cualquier vulgar activista.

VACA. Qué gran “favor” le hacen a Xiomara sus mismos funcionarios, la tal “vaca intelectual”, acusando a la embajada de poner a “rebuznar a todos sus perros de garra” contra las elecciones en Venezuela.

CASACA. Al final hasta el perro y el gato de Libre se la dieron para Venezuela, a apoyar al narcotraficante y dictador y la gran casaca, como siempre, es que andan con “todos los gastos pagados”. En esas redes les piden que por qué mejor no se cuentan una de vaqueros.

PERRO. Ahhh! y lo del perro es literal, porque allá columbraron al flamante “perro amarillo”, en primera fila, junto a Carlón, en una misa de Maduro con las delegaciones internacionales. Pobre, pueblo, pobre...

FAVOR. En esos chats les mandan a decir que, si no es mucho pedirles, por qué mejor no le hacen un favor al pueblo y se quedan allá -gane o pierda Maduro- y no vuelven, que la Patria se los agradecerá.

RIXI. A otra que le han volado en esas redes es a la Rixi, porque poco le hizo falta para decir en un tuit que Maduro es el “mesías”, no solo de Venezuela, sino, de Latinoamérica. ¡Habrase visto!

CUATRO. Penoso y vergonzoso, se queja la “people”, que en los Juegos Olímpicos apenas andan cuatro atletas, porque, como “no hay dinero”, pero a Venezuela mandaron todo un batallón, incluido firulais.

EIFFEL. Hombre, no nos podemos quejar, en los Juegos Olímpicos ya despacharon a la primera nadadora catracha, pero el árbitro machetero -el hermanito de la Rixi- allí les manda fotos paseando por el Sena, con la Torre Eiffel de fondo. Jueeeee...

CHELE. Para que ya dejen de hablar papadas que lo vieron a media noche en Palacio, que se dio vuelta en lo parejo y que no sé qué, que aquí que allá, el fin de semana reapareció el chele Castro al lado de JC, su líder supremo.

TROYA. Qué creen, el Caballo de Troya anduvo de gira por Intibucá y ahora también usa sombrero, como Mel. Pero, se fregó, porque solo le llegaron tres pelones. En lo que vinieron a quedar LZ y Kikito.