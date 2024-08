Apuntes: El señor de la tele aseguró que el PL sacará al menos millón y medio de votos en internas

TRONÓ. Le tronó el sábado la reunión de Power Chicken en su finca de La Lima y le llegaron todos los comensales, menos Maribel Ya, que mandó a Martín Chicas y avisó que no hay tales que se unirá a SN y que va hasta el final.

RUGE. Con razón los refundidores andan con corré que te alcanzo si, además de que a la Rixi solo la apoya el familión, el Partido Liberal ruge de nuevo como un león y los liberales salen hasta de debajo de las piedras, como en los 80.

RAFA. Apareció hasta Rafa Canales robando cámara al lado de Cálix, Nasralla y su amigo Yani, mientras la multitud coreaba consignas rojo-blanco-rojo, y el regreso a las mieles del poder.

CÓDIGOS. Los suspirantes se solidarizaron con Power Chicken por lo de su wife y Yani dijo que los refundidores han “cruzado los códigos de honor” en la política al meterse con su familia.

CÁLIX. El líder supremo de los calixtos pidió un “minuto de silencio por la muerte del partido de gobierno” y les mandó a decir que han despertado a un gigante que estaba dormido.

VOTOS. Entre tanto, el señor de la tele aseguró que el PL sacará por lo menos un millón y medio de votos en las internas, así es que, ya están sabidos.

PAPI. El “papi” anduvo por Colón y Cortés, porque quiere conocer los problemas de la “people” sobre el terreno, y que nadie le cuente cuentos.

VISAS. La ex first lady espera que el imperio no le niegue las visas para ir a ver a JOH junto a sus hijas, luego de más de dos años sin verlo.

RASEL. Por lo menos este fin de semana no le fue tan mal a Rasel, luego del estrepitoso fracaso de Mauricio Rivera con la asamblea de Choluteca, y esta vez visitó las bases de Libre de La “Jeiba” y Colón.

NORIEGA. Hombre, cómo quedará Xiomara si se cumple el ultimátum que Biden le acaba de dar al narcodictador y asesino venezolano, y le toca salir con la cola entre los pies. Vea y no le pase las de Noriega y lo vayan a sacar del pelo a donde sea que se meta.

TROIKA. Si Xiomara tuviera un canciller de verdad, no un activista político, a lo mejor le aconsejaría que, para disimular un poco, salga apoyando las posiciones gallo-gallina de la troika de Lula, AMLO y Petro.