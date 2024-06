Apuntes: Califican como el disparate de los disparates esa cárcel en El Cisne

CISNE. Los biólogos, los ambientalistas, los de verdad -no los pisteros que bailan al son que les toca Libre-, los oceanógrafos, ecologistas, en fin, califican como el disparate de todos los disparates esa cárcel en Islas del Cisne.

1991. Por cierto, desde octubre de 1991 las Islas del Cisne fueron declaradas Parque Nacional Marino, pero ahora Libre se apresta a convertir este Patrimonio de la Humanidad en una letrina.

JULISSA. ¡Eureka! Regresa Julissa, la “amiga” de Tavo Sánchez, solo que no se sabe si esta vez viene a ayudar con el “plan Bukele” o viene a seguir armando bochinches en El Ocotal.

LOCA. Allí anda la loca del pueblo con la onda de un diputado refundidor por la zona sur, que antes andaba con una mano adelante y otra atrás, y ahora tiene tres gasolineras. La suerte de los bordos, dicen. Será.

WILL. Avisan los calixtos que Will Méndez ahora es el coordinador nacional, la ex del IP la subcoordinadora, y Darío el jefe de campaña. A ver a dónde ponen a la del Pani.

BARRER. Marco Eliud jura que la Rixi está como 50 puntos arriba de JC y que en las primarias va a barrer y trapear con los calixtos. Será.

TOPAN. Pero los calixtos le recetan un psiquiatra, allí en su mismo hospital, porque a la Rixi no la topan ni en el mentado 28 de Junio, el movimiento oficialista.

PEOR. Los líderes y diputados serios del Partido Liberal -no los que bailan al son que les tocan sus patrones de Libre- creen que esta es la gran oportunidad para volver al poder. Por un lado, dicen, nadie quiere saber de los cachurecos y, por otro, hay una frustración y decepción total con el “peor gobierno de la historia”.

OJOS. Bueno, pero como aquí los patos le disparan a las escopetas y los hijos de la oscuridad se presentan como los hijos de la luz, habrá que esperar que alguien le abra los ojos a los liberales y los ayude a resurgir de entre las cenizas, como el Ave Fénix de la mitología helénica.

ERICK. Leñazo a la luz, papa, y nadie dice ni pío. Pero, que nadie se aflija ni se afloje, que el Erick ya nombró una “comisión” para que analice reclamo por reclamo. Jueeeee...

AMATES. La pobre “people” de la Costa de los Amates sigue a la espera de una solución seria y duradera a su calvario de todos los años, las inundaciones, no remiendos ni demagogia.

MURO. Tal vez le aprenden a los salvadoreños, que desde hace más de 10 años le hicieron un gran muro a sus compatriotas y santo remedio, mientras aquí continúa la espera.