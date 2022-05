CUADRO. Bonito regalo de Emec Cherefant y su esposa, la exdiputada liberal Edinora Brooks, a la gobernante: un libro titulado: “Yo, Xiomara Castro”, y un cuadro con su retrato al óleo.

CAMA. Culebrón y medio en el Olimpia, según Prono -su exportero-, quien señala a Jerry Bengtson, Eddy Hernández y Brayan Beckeles de haberle hecho la cama a su paisano Lavallén.

MONO. Lo único que faltaba, la pandemia todavía no se va, los precios del combustible y de la canasta básica por las nubes -no solo en Honduras, sino en muchos países- y ahora viene la viruela del mono.

TUITS. Le ha llovido duro y parejo a Aldanita, no tanto por su viaje al imperio, sino, porque los estragos de la tormenta se iniciaron a las 7:00 de la noche de anteayer y fue apareciendo hasta ayer -con un par de tuits- a eso de las 7:00 AM.

EQUIPO. Los amigos del alcalde capitalino comentan que el problema del edil es su equipo, que no da el ancho, porque si lo diera, no importaría si él está o no está.

REDES. No solo algunas calles de la capital han sido inundadas, también las redes con memes de Aldanita, incluso en reconocidos portales de Libre.

CLASES. El chiste de hoy: A Dios gracias medio hay clases en uno que otro colegio y escuela, y el flamantísimo ministro de Educación, “suspende las clases”.

ROJA. Ajá, y avisó en un tuit que suspendía las presuntas clases por la “alerta roja”, y lo que hay es una alerta verde. Vale que es el “ministro de Educación”. Pobre, pueblo, pobre...

CACHAS. Ya hoy es 20 de mayo y las tales clases presenciales nunca arrancaron. A puras cachas hay uno que otro profe dando clases y uno que otro estudiante recibiéndolas.

ONCE. El Sponda se ha hecho el currito con la denuncia de que hay más de 11 mil docentes que se la dieron para USA o España durante la pandemia, allá trabajan, pero aquí siguen cobrando su chequecito.

BUESO. Eso lo convierte en cómplice, al igual que lo fue Arnaldo Bueso en el gobierno anterior, y deberá responder ante la Cicih.

ARETE. La denuncia de los 11 mil docentes que están fuera ha sido confirmada por el propio vice de Educación, Edwin Hernández, el del arete.

LÍMITE. A ver si a alguien en el CN, sobre todo del PSH, se le alumbra el foquito y mociona para ponerle un límite al uso de las reservas internacionales...