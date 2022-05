DIEGO. Hombre, buena por Diego Vázquez, ahora como el nuevo timonel de la H. Ya era tiempo que dejaran de traer colombianos. Nada se pierde con probar.

CHOLA. Pedro Chávez jura de rodillas que no ha estado peinando energía en su chola, como lo aseguraron en esos chambres, que lo que hubo fue un cambio de contador a digital por parte de la ENEE. To be or not to be.

ACTOS. Que ha actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de sus actos, manda a decir Argueta. Esto a oídos de GC y de los extraditables del hemiciclo.

MICOS. Hombre, a ver cuándo el CNA le empieza a contar las costillas a los nuevos dioses del Olimpo. Con solo las compras directas tiene para mandar una tendalada de tuits, y no ha salido ni uno, no digamos con los micos y pericos que están haciendo en el hemiciclo.

250. Primera secuela, casi en lo que canta un gallo, de las “gracias” del Congreso de LR y de Rasel con la Ley de Energía. El BCIE confirma la suspensión de préstamo a la ENEE nada menos que de 250 millones de verdecitos.

ESCISIÓN. El Mossi es bien claro de que la condición para aflojar el billete era la escisión o división de la ENEE en tres pedazos, pero, como a última hora decidieron que neles pasteles, “para devolvérsela al pueblo”.

UTOPÍAS. Alguien deberá asesorar a XC -siempre que no sea Patricia Rodas- que una cosa son los ideales, las utopías, lo que se sueña, y otra la realidad. Está bonito eso de que las empresas sean del “pueblo”, pero, que eso sea posible, hay una vía láctea de distancia.

BONITO. Por ejemplo, sería bonito que la ENEE genere su propia energía y se acabe el negocio de los térmicos, pero, de dónde puercas sacarán el pisto y echarse ese trompo a la uña, si está quebrada.

LOCURA. Y, si piensan volver a hacer uso de las reservas internacionales, sería la peor locura. Tocar ese pisto solo para sacar pecho de que “le estamos devolviendo los recursos a los pueblos originarios”, sería hasta un delito.

IDEAL. Es como el tema de los combustibles, que no es culpa del gobierno el desmadre en Ucrania, y que lo ideal, lo utópico sería subsidiar todos los carburantes y que ninguno aumente ni un centavo, pero de eso a la realidad, hay un océano de distancia.

MESA. Para que eso deje de ser un ideal, tiene que haber pisto, como cuando Maduro le dejó la mesa servida a Mel, y estaba Chávez, el Alba, Petrocaribe y los petrodólares.