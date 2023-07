Profanadores hacen festín debido al abandono del Cementerio General

Y esto no es todo, como si se tratara de una película de terror, se pudo ver algunos huesos humanos esparcidos entre las tumbas, debido a que los saqueadores revuelven todo para cometer sus fechorías.

Desde hace mucho tiempo se viene hablando de proyectos que ayudarán a restaurar el Cementerio General, declarado Patrimonio Nacional desde 1995.

No obstante, el camposanto no ha recibido inversiones con este propósito. En 2017, las autoridades de la Gerencia de Orden Público habían anunciado un presupuesto de dos millones de lempiras con el objetivo de reparar la capilla Divina Misericordia del cementerio y el muro perimetral, pero no se efectuó la reparación.