Los mercados, una economía en apuros que afecta a los capitalinos

Un ejemplo claro fue junio, mes del decimocuarto, que según los empresarios no hubo un incremento en las ventas y si existió no se vio reflejado.“La verdad es que no hubo un impacto económico con el decimocuarto, no fue lo que esperábamos. No existe esa marcada expresión de aumento en las ventas”, dijo Eliseo Castro, empresario capitalino.

Según los economistas, esto “debe ser una alerta para el gobierno” porque al conocerse que los mercados no lo pasan bien, quiere decir que la economía local está sufriendo y sucumbiendo por una mala planificación o gestión.