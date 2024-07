Época lluviosa puede golpear a los capitalinos como en Eta e Iota

Ingrid Flores, jefa de Proyectos de Mitigación de Riesgos de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UMGIR), dialogó con EL HERALDO para poner en perspectiva lo que puede pasar en caso de que la naturaleza no sea benevolente con el DC.

“Esperemos que estos fenómenos meteorológicos no nos golpeen como el huracán Mitch, pero sí existe una alta probabilidad de que podamos tener bastantes afectaciones, ya sea como Eta, Iota y Ágatha, pero con soluciones más inmediatas”, expresó Flores.

La arquitecta destacó que para estas temporadas climáticas que caerán no solo en Tegucigalpa, si no que en todo Honduras, es probable que las alertas verdes, amarillas y rojas no desaparezcan ni las evacuaciones de la gente a los albergues.