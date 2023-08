Capitalinos optan por las tiendas de línea blanca de segunda mano

Pero no todos tienen los recursos económicos suficientes para comprar una refrigeradora, estufa, lavadora o microondas en una cadena de tiendas de línea blanca del país.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Adquirir electrodomésticos para el hogar es una decisión práctica que las familias deben tomar no solo para vivir cómodamente, sino para resolver situaciones cotidianas.

Pero existe una gran preocupación entre los encargados de estas tiendas porque se les informó que desde el 31 de diciembre de este año no se podrán importar electrodomésticos que usen el refrigerante R134A.

Para el economista Elfren Matute son varios los factores por lo que los capitalinos adquieren estos productos.

“Estos negocios van teniendo bastante crecimiento en la economía, son una alternativa más económica. Las personas no siempre tienen todo el dinero disponible para comprar un artículo nuevo, no tienen una línea de crédito abierta y no tienen tarjetas de crédito para las compras con extrafinanciamiento”, explicó Matute.

Capitalinos consultados por EL HERALDO revelaron que esta es una buena opción para comprar un electrodoméstico para el hogar, ya que en muchas tiendas “poderosas” es un dolor de cabeza reclamar una garantía.