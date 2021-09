Por cada seis habitantes hay una motocicleta en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La necesidad de movilizarse llevó a Luis hasta una casa comercial, ahí se endeudó y tras acordar un pago de 48 cuotas de 488 lempiras obtuvo su motocicleta.



“Es una inversión, la necesito para trabajar y moverme rápido. Por los momentos no puedo comprar un vehículo de cuatro ruedas”, indicó.



La unidad del capitalino es una de las 201,884 motocicletas que en el 2021 circulan por el Distrito Central, según la Dirección General de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP).

Cifras

De acuerdo con los datos del IP, en 2021 el DC registra 532,460 vehículos, es decir que las motos ocupan el 38 por ciento del parque vehicular.



Asimismo, en comparación al 2019, cuando se registraron 183,970, la cifra de motocicletas subió en 2020 a 199,175.



Entre 2019 y 2021 los datos indican 17,914 motocicletas más, es decir, un incremento de un 10 por ciento.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Distrito Central cuenta con una extensión territorial de 1,502 kilómetros cuadrados.



Es decir que podríamos colocar 134 motocicletas en cada kilómetro cuadrado. Los datos analizados por EL HERALDO demuestran que por cada pick up hay dos motos, por cada camioneta, tres; y por cada turismo, 1.6 unidades.



Según la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el DC hay 1,293,611 habitantes, por ello podríamos decir que con 201,884 motos, por cada seis habitantes hay una motocicleta.

Ver un grupo de motociclistas en varios carriles es algo cotidiano. Foto: Efraín Salgado/El Heraldo

Motivos

Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta la fecha las motocicletas han participado en el 40 por ciento de accidentes vehiculares.



Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), indicó que es necesario aplicar mayores restricciones en la venta de esos vehículos.



“Las personas llegan con su identidad, un recibo de servicios públicos y 500 lempiras y ya sale con una moto”, cuestionó el inspector.



En consecuencia, lamentó que muchos inexpertos circulen por las calles de la ciudad sin sus licencias de conducir.

“En siete de cada diez accidentes donde participan motocicletas los conductores no portan su licencia”, detalló.

Manifestó que la falta más común que cometen los motociclistas es adelantar por la izquierda y derecha de manera ilícita, pues los conductores aún no entienden que esos vehículos son para “ahorrar dinero y no tiempo”.



“Entendemos que por la pandemia pasamos por momentos difíciles, quizás el Congreso Nacional pueda regular la venta solo a personas con licencia”, aconsejó Hernández.



Sobre el tema, Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela (HE), reveló que entre 12 y 20 lesionados en accidentes de motos llegan en busca de atención.



“La cifra se puede duplicar o triplicar los fines de semana, los gastos para atender esas lesiones varían, pero pueden llegar ser hasta 500 mil o un millón de lempiras”, señaló.

Algunos conductores utilizan la acera del Estadio Nacional como calle, esa falta según la DNTV tiene una multa de 600 lempiras. Foto: Efraín Salgado/El Heraldo

