Presidente de microbiólogos descarta mora en las pruebas

Tegucigalpa

Los casos de coronavirus siguen sumando en el Distrito Central y pese a los reportes altos y bajos de los últimos días, el municipio ya superó los 23 mil.

Según los informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la capital contabilizó en las últimas dos semanas uno de los registros más grises de la pandemia, pues alcanzó reportes de 100, 200, 500 y hasta 600 casos en un solo día del nuevo coronavirus.

Sin embargo, la disparidad de casos del pasado domingo (3) y del lunes (8) llamó la atención.

Empero, el galeno Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud (RMS), manifestó que continúan aplicando la misma cantidad de pruebas y que le envían alrededor de 550 a 650 muestras a diario al Laboratorio Nacional de Virología (LNV).

“Publican lo que se procesa, eso no quiere decir que no hay más muestras, nosotros siempre les mandamos 650 pruebas diarias, si no las están procesando hay que averiguar qué está pasando”, comentó el médico.

¿Cero mora?

El presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras, Marco Moncada, aseguró que actualmente las pruebas procesadas están en tiempo y forma, es decir, no hay mora de muestras en la ciudad.

Moncada explicó que los resultados los entregan entre 24 y 42 horas de todas las muestras que reciben desde las 11:00 de la noche del día anterior hasta las 11:00 de la mañana del presente día.

“En los días con bajos resultados es porque estamos recibiendo poca cantidad de pruebas”, aseguró