Abarrotada de solicitantes las oficinas de antecedentes del DC

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La necesidad de tener un ingreso económico obliga a esperar por más de una hora (mínimo) a miles de capitalinos que solicitan sus antecedentes penales y policiales.



Y es que ya culminó la temporada navideña que ofreció unos diez mil empleos temporales solo en el Distrito Central. Pero, estos trabajos transitorios ya finalizaron después de dos meses y en los primeros días de enero se comienza a notar la ilusión de los capitalinos que quieren obtener un trabajo, ya sea dentro de su profesión, permanente o provisional.



El interés de los ciudadanos por tener un empleo es demostrado con las eternas filas que realizan en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el anillo periférico, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Juzgado de Letras Penal de La Granja, para solicitar la hoja que les confirma estar libre de cualquier acto ilícito y que es un requisito de las empresas que contratan personal.



El suboficial del departamento de antecedentes policiales de la DPI, Félix Muñoz, reportó que a diario se atiende a cerca de mil personas.



Cabe destacar que este aproximado es similar al que se recibe en el Juzgado y en la Corte, ya que la mayoría de las personas solicitan tanto el antecedente policial como penal, ya que ambos documentos son solicitados en los lugares que ofrecen oportunidades de empleo.



No obstante, para obtener el documento depende la temporada que se entrega con facilidad, ya que enero es el mes que más solicitantes llegan y tienen que esperar de una a dos horas.



“En enero es cuando más demanda hay, pero durante la semana los lunes y martes son los días que vienen más personas”, contó Muñoz.



La espera por más de dos horas por un antecedente policial parece ser de optimismo para el capitalino José Lozano, de 24 años, bachiller en Ciencias y Humanidades, que desde hace más de un año y medio busca un empleo.



“Espero encontrar un trabajo en este nuevo año, no me importa si es relacionado a mi área, pero lo necesito, ocupo ayudar a mi familia aunque sea con un poco de dinero”,

expresó Lozano.



Cifras de empleo y desempleoSegún el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2019 alrededor de 46,046 personas estaban sin empleo en

la ciudad.



Los datos provienen de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), realizadas del 10 de junio al 10 de julio del año pasado.



Al igual detalla que 460,633 personas se encontraban con trabajo en el 2019, cantidad inferior en 16 mil en comparación con la del 2018.



El informe del INE también especifica la cantidad de personas que son aptas para trabajar en el Distrito Central y representa una fuerza de trabajo de 506,709 personas; la cifra se redujo por más de 19 mil en comparación con la de hace dos años.



En las estadísticas de 2019, el subempleo visible representa a 49,222 personas, es decir, personas que trabajaron menos de 44 horas a la semana y ganan menos del salario mínimo.



El informe detalla que el año pasado el subempleo invisible registró 190,702 personas; es decir, trabajadores que laboraron 44 horas a la semana y ganaron menos del

salario mínimo.

En el 2018, el INE contabilizó a 202,253 personas; y en comparación con los últimos dos años, existe una reducción de 11,551.



EL HERALDO intentó conseguir cifras en la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social (STSS), pero debido a que su relacionador público esta de vacaciones, no hay quién autorice para que los funcionarios den entrevistas.