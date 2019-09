iOS 13: Ocho novedades del nuevo sistema operativo de Apple

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva actualización del sistema operativo iOS 13 en iPhone viene cargada de novedades que desde ya despiertan el interés de sus usuatios.



La nueva versión se ofreció al público este jueves 19 de septiembre y ya ha despertado el interés de todos los usuarios de iPhone a nivel mundial.



Los países de América Latina esperan que la nueva versión esté disponible en las próximas horas.

VEA: Apple presentará nuevos modelos de iPhone

iPhones que podrás actualizar

La actualización iOS 13 estará disponible para los iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR y el iPod Touch.



Los aparatos que quedarán fuera de la actualización iOs 13 por falta de potencia en la memoria RAM son: iPhone 5s, iPhone 6 y 6 Plus.



Para descargar la nueva versión del sistema operativo ingresa a "Ajustes" + "General" y finalmente da clic en "Actualización de Software".



ADEMÁS: iPhone 11 y otros lanzamientos esperadosb de Apple

8 novedades del sistema operativo iOS 13

1. Una de las principales novedades es el tema oscuro, ya que como su nombre lo indica es el encargado de oscurecer toda la interfaz del iPhone.



2. Tendrá la herramienta de "Buscar mis amigos" y "Buscar mi iPhone".



3. El sistema reducirá su tamaño a un 40% de espacio, en comparación a versiones anteriores.



4. Por seguridad, Apple te enviará una notificación en la que te avisará si alguna aplicación desea obtener tu ubicación.



5. iOS 13 ofrece que la batería de tu celular se cargue de manera más eficiente.



6. Ahora con la nueva versión, podrás eliminar directamente desde el App Store.



7. Los emojis para WhatsApp también tendrán diferencias.



8. El sistema operativo iOS 13 tendrá una mejora en archivos multimedia, fotos y videos.