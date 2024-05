Policía Militar mata a hombre por no detenerse en retén en Choloma, Cortés

CHOLOMA, CORTÉS.- Un hombre murió luego que elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) le dispararan en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Ricardo Alberto Umaña Gómez, de 37 años, quien era residente en la colonia San Carlos del sector antes mencionado.

De acuerdo a informaciones preliminares, Umaña Gómez junto a su esposa e hijo se dirigía a su casa cuando en el cruce conocido con los Bajos de Choloma se encontraban militares realizando un retén.

Los uniformados le hicieron parada a Umaña Gómez; sin embargo, el joven no hizo el alto y se saltó el retén, provocando que los militares tomarán su acción como un desacato a su autoridad.

Los militares dispararon hacia el vehículo y una de las balas impactó en el cuello del joven, provocándole una profunda herida y haciendo que perdiera el control del automotor, el cual cayó en una cuneta cercana.

Posteriormente, Ricardo Umaña fue llevada por una patrulla militar hasta el hospital Mario Catarino Rivas, donde se confirmó su muerte producto de la gravedad de sus heridas.

Su hermano, identificado como Guillermo Umaña, asegura que Ricardo no se detuvo porque “le fallaron los frenos”.

“En ese lugar no había conos ni nada que debe haber en un retén, no sabía nada y ahora no se sabe si son de verdad policías. Pero mi hermano no se detuvo, no porque no haya querido, sino porque los frenos le andaban fallando”, declaró.

Serán las autoridades policiales que realicen las investigaciones del caso y con base en la comparación balística para determinar el militar que le infirió el balazo letal a Umaña Gómez.

César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aseguró que lo indican en el entrenamiento policial es realizar la persecución y no reaccionar con disparos, por lo que el caso se remitirá a la Fiscalía correspondiente.