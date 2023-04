“Nunca los llegó a conocer”: Abuela de gemelos que murieron ahogados en Galveston

CHOLUTECA, HONDURAS.- Con sus ojos inflamados por el llanto, pero agradecida con Dios de poder ver por última vez a sus nietos, y despedirse de ellos, doña Patricia Osorto se encuentra este miércoles dándole el último adiós a Jefferson Eduardo y Josué Eduardo Osorto, los gemelos de 13 años que murieron ahogados en Galveston, Texas. “Le agradezco a Dios que me dejó convivir con mis gemelos aquí en la tierra, no todo es alegría hay momentos que uno no los quisiera pasar, como estos”, expresó con lágrimas en sus ojos al recordar a los menores que cuatro meses atrás salieron de Honduras llenos de ilusión para convivir con su madre.

“Ella me los pidió varias veces y yo me negaba”, declaró al canal HCH, “yo simplemente era una abuela que trataba de ayudarle a ella con los niños, ya que no tenía quien la apoyara”, aseguró.

La señora relató qué era lo que la hacía rechazar su partida y que según sus declaraciones, la joven madre no había logrado establecerse en un solo lugar en Estados Unidos. “Yo me negué bastante de que se los llevará, porque ella anda rodando en Estados Unidos no está estable, eso me daba miedo de mandarlos pues ella no los conocía, los conoció como bebés pero no ahora grandes, como eran hiperactivos, inquietos, a sus niños nunca los llegó a conocer”.

Amplió que “aún así como estaban, ya hombrecitos” necesitaban cuidado. Los hermanos Pérez iban a cumplir sus 14 años, “era su primer cumpleaños con ella”, expresó Osorto en la sala de su casa donde los gemelos son velados este miércoles tras haber sido repatriados en las últimas horas.

Esta tarde se realizará el entierro de los menores en el cementerio de la comunidad que nos vio nacer y crecer.

La tragedia

El suceso ocurrió el pasado domingo 5 de marzo, cuando los menores de 13 años estaban de paseo en una playa estadounidense junto a su madre, de pronto el reloj marcaba las 4:30 y los jóvenes habían desaparecido de la orilla del mar. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda.

Según las autoridades, los menores hondureños fueron arrastrados por una ola. La noche del martes 7 de marzo fue encontrado el cuerpo de uno de los jovencitos en Pleasure Pier, mientras que el de su gemelo se encontró el jueves 9 de marzo.

Cuatro meses atrás Jefferson Eduardo y Josué Eduardo habían migrado de Honduras para Galveston en donde compartieron sus últimas semanas junto a su madre.

Homenaje en Galveston

Inicialmente se creía que los gemelos serían sepultados en Houston, Texas, donde reside la madre, sin embargo en las últimas horas los cuerpos fueron repatriados hasta Yusguare, Choluteca. Días atrás en la escuela donde cursaron clases los últimos cuatro meses, tras haber llegado a Houston, los gemelos recibieron un homenaje póstumo por parte de autoridades y sus compañeritos.

Elevando globos verdes, azules y blanco al cielo fueron despedidos los jovencitos por el distrito escolar en la Escuela Secundaria Hoffman al noroeste de Houston.

