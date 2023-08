Hombre que mató indigente ya había asesinado a otra persona en el mismo lugar

María Antonia Padilla, madre de la víctima, comentó que la semana pasada le dijo que no anduviera en la calle y que se fuera para la casa, “pero no hizo caso”.

José Francisco Romero Padilla, de 37 años de edad, fue asesinado a golpes en la cabeza con una piedra por una persona no identificada.

“A mí me avisaron como a las 9:00 de la noche del domingo que me habían matado a mi hijo y me vine desde arriba de la Nueva Capital, pues mi hijo vivía en la calle”, lamentó la acongojada madre.

El cuerpo de José Francisco Romero fue ingresado a la morgue de Medicina Forense y entregado a los familiares.

Issa Alvarado, vocera de Medicina Forense, detalló que el cadáver fue ingresado en calidad de desconocido debido a que no portaba documentos personales”.