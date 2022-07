Hombre asesinado en motel en San Pedro Sula era un emprendedor

El padre de la víctima, Ramón Antonio Licona, confirmó que el día del crimen “él anduvo toda la mañana conmigo y la mamá y a las dos de la tarde recibió una llamada y salió y hasta le dije yo papa y porque no vas almorzar y me dijo ya voy a venir”. Licona relató que al salir su hijo no dijo quien lo llamó.

“Mi hijo siempre estaba en comunicación con nosotros y el celular se lo quitaron y se lo apagaron porque no había comunicación con él porque lo llamaba y lo llamaba y no había respuesta y estuvimos esperándolo toda la noche y nunca nos imaginamos esto”, expresó.

Además: Detienen a hombre que mató a su madre a machetazos en Yoro

Don Ramón refirió que su vástago “no tenía enemigos, nunca nos contó de nada, era un tipazo. Mi hijo vale oro. No se por qué le hicieron eso, era una persona servicial y donde usted consulte en todos lados donde él andaba le van a dar esa referencia de sus buenos pasos. Era un hombre de bien, profesional licenciado en administración de empresas”.

Dijo que German era “cuidadoso y un hombre de Dios no se metía con nadie, es increíble lo que pasó, nosotros estamos impresionados porque mi hijo no tenía enemigos, era un muchacho de bien”.