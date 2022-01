Padre de Angie Peña: "Dios me reveló que mi hija está con vida"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la zozobra e incertidumbre que han dejado los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de Angie Peña, el padre de la joven, Walter Peña, señala que han hecho hasta lo imposible por hallarla y además manifestó que Dios le reveló que se encuentra con vida.



Walter Peña inició hablando acerca de la búsqueda que han iniciado en el sector de los manglares de Roatán, Islas de la Bahía, señalando que han pedido apoyo al personal del Comité Permanente de Contingencias (Copeco) para llevar a cabo una minuciosa investigación.

Por otra parte, ante la zozobra que han significado estos 13 días desde su desaparición, Peña aprovechó para mandarle un conmovedor mensaje a su hija, pidiéndole que tenga mucha fuerza y se encomiende a Dios en medio de toda esta incertidumbre.



"Ten fuerza hija, ponte en las manos de Dios, encomiéndate al Señor como todo el pueblo de Honduras te ha encomendado enlas manos del Señor, como tu familia te ha estado poniendo en las manos del Señor", inició diciendo el conmovido padre.



Asimismo, Peña reconoció que ellos como familia han hecho hasta la imposible para encontrar a Angie y aseguró que Dios le reveló que su hija se encuentra con vida.



"Nosotros como familia hemos hecho hasta lo imposible, ya no tenemos palabras para decirte todo lo que hemos hecho, lo único que te puedo decir que Dios me reveló que estás con vida porque yo he soñado contigo hija, tu hermana soñó contigo el mismo día y es una revelación que Dios nos ha dado que estás con vida", declaró el padre.



Para culminar, Walter Peña hizo un llamado a las autoridades para que continúen con la búsqueda de su hija y también les pidió que no caigan en la apatía en ningún momento.

