Impiden autopsia de niño fallecido por la picadura de una serpiente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Centro de Ciencias Forenses del Ministerio Público (MP) conformó un equipo para investigar la supuesta negligencia en el fallecimiento de Elvin Iván Martínez (6), un menor que perdió la vida producto de una picadura de una serpiente de coral en Namasigüe, Choluteca, zona sur de Honduras.

“En respuesta al caso por supuesta responsabilidad médica en el caso del niño que murió por la mordedura de una serpiente coral, Medicina Forense se encuentra con la morgue móvil en Choluteca para realizar la autopsia médico legal y la investigación de la vulneración de los derechos”, confirmó el ente legal adscrito al MP.

Sin embargo, aparentemente la familia del niño se oponía ayer a que se realizara la autopsia para identificar las causales de la muerte.

“Nosotros estamos allí y no dan la autorización de la autopsia. Nosotros insistimos que si no se hace la autopsia no se podrá documentar evidencias ni estudios toxicológicos ni análisis histopatológicos”, señaló Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense.

Aseveró que si no se recaba la prueba científica habrá impunidad en el caso.

“Prometimos que las morgues móviles llegarían hasta el lugar más alejado para documentar los casos por pobres y rurales que fueran y allí estamos, pero parece que a nadie le importa conocer que se deben hacer las autopsias para documentar la vulneración de los derechos de la niñez”, dijo la funcionaria.

Cuestionó que sin pruebas no se podría levantar la investigación, “los fiscales tampoco saben negociar con las familias humildes, ellos no entienden qué pasa”.

De acuerdo al relato de su padre, el infante fue mordido por la serpiente mientras hacía sus necesidades fisiológicas. La víbora le mordió en el tercer dedo de la mano izquierda en el sector Tierra Blanca, Namasigüe.

El menor ingresó a las 7:00 de la noche al Hospital Regional del Sur de Choluteca donde supuestamente no tenían antibióticos por lo que el médico que lo atendió recomendó trasladarlo a Tegucigalpa.

“Lo iban trasladar para Tegucigalpa, pero no tenía dinero para pagar ambulancia, me dijeron que valía 3,500 lempiras para hacer el viaje y faltaba un chofer”, dijo el padre. Cuestionó que en el centro asistencial no había conductor de la ambulancia.

La Secretaría de Salud informó que al niño se le aplicaron todos los antídotos, pero él tuvo una reacción alérgica que le provocó un paro respiratorio.