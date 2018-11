LUZ. Se quejan los humildes productores que de los dos decretos aprobados no han visto la luz al final del túnel, que hay dos funcionarias insensibles a su dolor y tragedia -sepa Judas quiénes son- que torpedean su aplicación... Será posible...“I don’t believe it”... A oídos del Indómito.



SIETE. Los que deambulan y los que pernoctan en el hemiciclo juran que de los 61 solo entre siete u ocho están con el “resignado” y que el resto ya está debidamente cuadrado con “Netanyahu”, y “hasta la victoria siempre”, mandan a decir. Como solo pasan en “misas” con el olanchano, ya le aprendieron sus consignas.



FIRMES. Solo el esposo de la rubia peligrosa anda entusiasmado con el “resignado”. Otros que ya se le pusieron firmes a Mauricio Oliva son los dirigentes departamentales y locales. De todas partes están mandando a decir que solo avise y que, pa... luego es tarde, como dicen los mexicanos.



NIÑO. Pues, hombre, Hilario, el “niño símbolo”, no de la Teletón, sino de la caravana, se la dio del lugar donde lo tenía Nelly y ni saludes les dejó. Allí ya no se puede hacer nada. Aunque sea un menor, si alguien no se quiere dejar ayudar, es bien difícil.



SANAA. Leñazo y medio el que el SANAA, sin decir agua va, agua viene, le acaba de zampar a los abonados. Pareciera que todavía no les cae el veinte de que la novia no está para tafetanes. Se quejan unos clientes que pagaban 340 y, de la noche a la mañana, el recibo les llega por 650... ¡Bárbaros!...



NADIE. Ajá, y ese trancazo del SANAA, cuándo lo aprobaron. Nadie lo ha aprobado. Ni el Congreso ni el Ejecutivo en consejo de ministros, lo que significa que es un claro abuso de autoridad y eso es un delito aquí y en la China.



HEU. La bulla es que en el HEU contrataron una empresa de seguridad que ofertó cinco millones más por encima de las otras. “Bonito negocio” en favor del pobre centro asistencial. Y, así, cómo no va a estar en quiebra. La otra cosa es que en la UNAH contrataron a la misma compañía de seguridad y allá cobró tres millones más que los otros... No hay por dónde pasar, jodido.



EJE. A propósito, por qué mejor la UNAH no le devuelve el HEU a la secretaría de Salud. O el gobierno interviene a la interventora. Desde que en la UNAH hubo cambio de timonel, el HEU se vino a pique, y pareciera que a las nuevas autoridades les pela el eje. Mucho ayuda el que no estorba.



POLLO. El rey de los pollos, el exvice de Economía, le manda a decir a la “people” que no se aflija ni se afloje, que en Navidad habrá pollo suficiente y a buen precio. Bueno, bonito y barato. Lo único es que nadie vigila que en algunos supermercados venden pollo viejo y juco… ¿Y la Fiscalía del consumidor? ¿Y Protección al Consumo?... Ummmm...