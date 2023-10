Hibriduz Jazz lanza centro de negocios y su nuevo álbum

Tegucigalpa, Honduras. Hibriduz Jazz arranca una nueva etapa en su carrera. La banda de proyección internacional apuesta en alto antes de finalizar este 2023, con el Centro Creativo y de Negocios conocido como The Hibriduz House, así como el lanzamiento de su tercer disco “Honduras | Punta Jazz at The New Orleans Jazz Museum”.

Con esto la banda capitalina le da giro a lo que tradicionalmente vienen realizando para enfocarse a nuevas áreas como proyecto cultural.

“En la Hibriduz House esperamos ser el principal referente del Jazz en Tegucigalpa y que toda la energía que se genera alrededor de la música sea un agente que impulse otras áreas. Nuestra misión es proporcionar un espacio inspirador y funcional que promueva la creatividad, la innovación y el crecimiento empresarial. A través de una combinación única de recursos, servicios y programas, nos comprometemos a brindar a nuestros inquilinos y miembros las herramientas necesarias para alcanzar sus metas y maximizar su potencial” comenta en entrevista Brian Pagoaga, director musical de Hibriduz.