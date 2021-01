Empresa pagará 500 dólares a quien vea Netflix y coma pizza todo el día

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Si a usted le gusta comer pizza y ver Netflix todo el día, esta es su oportunidad. Una empresa está buscando a una persona para que califique sus pogramas.



"Estamos en la búsqueda del candidato perfecto para informarnos sobre los mejores programas de Netflix y la mejor pizza para llevar para ayudarnos a todos en estos tiempos turbulentos", dice BonusFinder, quien convocó a la competencia a través de su sitio web.



El ganador recibirá $ 500 y tendrá que ver y revisar tres series de televisión en Netflix, mientras también prueba y clasifica la pizza para llevar.

LEA: Policía descubre que su esposa es infiel durante operativo



También recibirá una cuenta de Netflix de cortesía y un presupuesto para pizzas y refrigerios de películas, dice el sitio web.



El ganador puede elegir tres de varias series que incluyen "The Queen's Gambit", "Bridgerton", "Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer" o "Cobra Kai", entre otras.

Concurso

El "Professional Binge Watcher" tendrá que clasificar los programas en función de "la historia y la trama, idoneidad de 'Netflix y frío', calidad de actuación y cursi, satisfacción de episodios y finales de series".



Las pizzas para llevar también tendrán que ser revisadas y clasificadas según "apariencia y color, textura y sabor base, calidad de los ingredientes de la cobertura, sabor y pegajosidad del queso, relación calidad-precio", según el concurso.



Las personas que quieran postularse para el concurso tienen hasta el 12 de febrero. El ganador será contactado antes del 15 de febrero y publicado el 17 del mismo mes.



ADEMÁS: Joven asesina a su madre y luego baila con su hermana junto al cadáver