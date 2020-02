Estos son los mejores catrachistes de la semana

Algo no cuadra... y el perro lo sabe

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- -- Un médico se enamoró y decide casarse con una mujer que no tenía mucha preparación ni modales.

Un día la lleva a cenar a casa de sus padres. En medio de la cena, ella se levantó y dijo:

-¡Ya vengo! ¡Voy a mear!

El hombre, muy avergonzado, esperó hasta regresar a casa y le dijo que debía aprender a ser más discreta y que la próxima vez que necesitara ir al baño, dijera: “Con permiso, voy al tocador”.

Una semana después, durante otra cena, la joven se levanta y dice:

-Con permiso, voy al tocador…

Los presentes no dicen nada y su esposo, muy contento, le dice:

-Mi amor, no te tardes...

Y ella responde:

-No te preocupes, amor, ¡tú sabes que yo cago rapidito!

--- Hay un incendio en el zoológico.

-¿De quién sospechan?

-De las llamas.

--- Pepito, ¿cómo se dice veterinario en inglés?

-DOGtor.

--- Era un chiste tan malo, pero tan malo que le pegaba a los chistes más pequeños.

--- Jaimito, ¿cuál es el santo de los zapatos?

–La SanDalia, señorita.

--- Papá, ¿qué hace una vaca en la calle?

-No sé, vacaminando será...

--- Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo, ¿qué padezco?

-Padece usted un osito.

--- Parece que su tos está mejor.

-Sí, doctor, estuve practicando toda la noche.

--- ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios.

-Normal, es que es la primera vez que se lo comen.

--- Ana, no quiero presionarte, pero necesito una respuesta ahora, ¿él o yo?

-Él...

-Te daré dos días más para pensar.

--- Juanito, ¿de dónde son los mayas?

-De Mayami, maestra. De mayami...

--- Si no hay vida en Marte, imagínate en lunes.

--- Hola, ¿tiene un libro sobre el cansancio?

-No, están todos agotados.

--- ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?

-Zumba.

--- Un hombre le preguntó a un niño que vive cerca del Estadio Nacional:

-¿No te molesta tanto ruido que hacen aquí?, y el niño dice:

-Nooooooooooooollllllllllllllllll.

--- Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?

-¿Me prestas 1,000 euros y mañana te los devuelvo?

--- ¡Oye, has bajado mucho de peso!

-Es que voy al gimnasio.

-¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio?

-No, pero con lo que me cobran casi no como...

--- Van dos mudos por la calle y uno le dice al otro:

- ...